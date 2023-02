Neu-Ulm

vor 22 Min.

Devils Ulm/Neu-Ulm brennen auf die Aufstiegsrunde

Plus Der erste Neuzugangsteht fast schon fest

Artikel anhören Shape

Endlich geht es aus Sicht der Devils an diesem Wochenende in der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Oberliga los. Die Vorfreude beim VfE Ulm/Neu-Ulm ist groß, schließlich kann man aufgrund der zuletzt gezeigten Leistungen mit breiter Brust die kommenden Aufgaben in Angriff nehmen. Am Freitag (20 Uhr) gastieren die Devils beim ERSC Amberg und am Sonntag um 18 Uhr empfangen sie im Neu-Ulmer Eisstadion den TSV Erding.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .