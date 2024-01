Devils Ulm/Neu-Ulm feiern nicht nur ihre acht Tore

Zunächst ein klarer Sieg gegen Geretsried zum Abschluss des Eishockey-Jahres. Dann hilft auch noch die Konkurrenz mit und sorgt dafür, dass Ulm auf den wichtigen zehnten Platz vorrückt.

Durch einen 8:1 (3:0/4:1/1:0)-Erfolg gegen den ESC Gerersried gelang dem VfE Ulm/Neu-Ulm in der Eishockey-Bayernliga vor mehr als 700 Zuschauern und Zuschauerinnen ein versöhnlicher Jahresabschluss.

Von Beginn an machten die Devils ordentlich Druck und gingen durch Robin Prätz früh in Führung (5.). Daniel Bartuli legte sieben Minuten später mit einem Schuss von der blauen Linie nach und Ludwig Danzer erzielte nach einer Unsicherheit des Gästetorhüters den nächsten Treffer (17.) zur komfortablen 3:0-Drittelführung. Daneben vergaben die Ulmer noch mehrere Hochkaräter und verpassten somit ein noch deutlicheres Zwischenergebnis. So traf Justin Unger beim Stand von 2:0 nur Aluminium. Im zweiten Durchgang machten die Devils da weiter, wo sie im ersten aufgehört hatten. Bereits nach 24 Minuten gelang Kapitän Simon Klingler in Überzahl das 4:0. Stefan Rodrigues hatte anschließend bei seinem Schuss ans Gestänge in Unterzahl noch Pech. Aber nachdem Dominik Synek in doppelter Überzahl das 5:0 gelungen war (29.), ließ sich der Geretsrieder Torhüter auswechseln. Lediglich vier Zeigerumdrehungen danach musste aber auch Johanna May den Puck aus dem Tor fischen: Valentin Der machte mit einem sehenswerten Alleingang das halbe Duzen voll (33.).

Die Gäste nahmen daraufhin eine Auszeit und erzielten 13 Sekunden später den Ehrentreffer. Vier Minuten vor dem Drittelende klappte es dann auch für Unger mit dem Tor zum 7:1. Im letzten Durchgang schalteten die Devils einen Gang runter, angesichts ihrer Dominanz konnten sie sich das locker leisten. Geretsrieder hatte noch die Möglichkeit, per Penalty zu verkürzen, aber Torhüter David Heckenberger war auf dem Posten und vereitelte den Versuch (50.). Den Schlusspunkt setzte Jon Jäger, der in doppelter numerischer Überlegenheit eine Minute vor dem Spielende zum 8:1 traf. Die acht Treffer der Devils wurden somit von acht verschiedenen Spielern erzielt.

Nach der Partie gab es erneut Grund zur Freude für die Ulmer, denn Buchloe besiegte Schongau mit 4:2. Somit überholten die Devils die Mammuts in der Tabelle und stehen jetzt auf Platz zehn, der zur Teilnahme an den Pre-Play-fffs berechtigen würde. Der Ulmer Trainer Martin Jainz war voll des Lobes: „Wir wollten das Ergebnis von Königsbrunn bestätigen. Wir waren von Anfang an haushoch überlegen und sind auf dem richtigen Weg.“