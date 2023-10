Devils Ulm/Neu-Ulm peilen die ersten Punkte an

Im ersten Saisonspiel hatten die Devils keine echte Chance, auch das zweite wird schwierig. Aber im dritten könnte es klappen.

Der Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm bestreitet am Freitag um 20 Uhr das zweite Punktspiel dieser Saison beim ERSC Amberg und begrüßt am Sonntag um 18 Uhr die EA Schongau zur dritten Pflichtaufgabe.

Die Amberger Wild Lions haben mit einem 6:1-Auftaktsieg in Buchloe ihre Favoritenrolle bestätigt. Auch VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner glaubt: „Die gehören sicherlich zum Favoritenkreis. Wir müssen dort sehr defensiv spielen und schauen, was dabei rauskommt.“ Obendrein müssen die Devils auf einige Spieler verzichten. Die beiden Verteidiger Swen Rapprich und Robin Prätz schaffen es zeitlich nicht und Ludwig Danzer ist am Fuß verletzt. Dafür ist Simon Klingler nach seiner Sperre im ersten Spiel wieder mit dabei, somit können die Devils sechs Defensivkräfte aufbieten.

Am Sonntag spielen die Devils Ulm/Neu-Ulm zu Hause

Trotzdem sind sie am Freitag klarer Außenseiter, aber spätestens am Sonntag sollen dann die ersten Punkte eingefahren werden. Gegen Schongau, das die erste Partie mit 4:9 in Kempten verloren hat, sollte das machbar sein. Rapprich und Prätz werden am Sonntag ebenso zur Verfügung stehen wie die Föderlizenzspieler aus Pfronten.

Somit hat der Ulmer Trainer Martin Jainz genügend personelle Alternativen. Die Pfrontener Mammuts mussten vor dieser Saison ein paar gute Spieler vor der Saison ziehen lassen und dürften insgesamt in etwa die Kragenweiter der Devils haben.