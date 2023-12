Devils Ulm/Neu-Ulm spielen mit einem neuen Mann gegen das Kellerkind

Devils holen einen Spieler aus Kaufbeuren und peilen in Dorfen einen Auswärtssieg an.

Der VfE Ulm/Neu-Ulm möchte sich am Freitag (20 Uhr) in der Eishockey-Bayernliga mit drei Punkten beim ESC Dorfen selbst ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk machen. Dabei können die Devils einen Neuzugang im Sturm präsentieren.

Von der U20 aus Kaufbeuren kommt per Förderlizenz Louis Herbrik. Der 19-jährige Kapitän des dortigen Nachwuchsteams hat am vergangenen Mittwoch im Training einen starken Eindruck hinterlassen, dann ging es mit dem Lizenzantrag sehr schnell. Der Kontakt kam über seinen Trainer Andreas Becherer zustande, der selbst schon Spieler bei den Devils war. Bis auf Joona Schneider (leichte Gehirnerschütterung) und Felix Anwander (Schulterprobleme) haben die Devils voraussichtlich den kompletten Kader zur Verfügung, Trainer Martin Jainz kann also gegen das Kellerkind Dorfen vier Sturmreihen und sieben Verteidiger aufbieten. Gegen die Eispiraten aus dem Landkreis Erding sollte es also endlich mit dem zweiten Saisonsieg auf fremdem Terrain klappen. VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner bekräftigt: „Wir fahren da hin, um drei Punkte zu holen.“

Devils Ulm/Neu-Ulm am Dienstag in Königsbrunn

Am zweiten Weihnachtsfeiertag (18 Uhr) gastieren die Devils dann beim EHC Königsbrunn und sie haben dann nach der 4:11-Klatsche im Eröffnungsspiel noch etwas gutzumachen. Die Siegchancen gegen den aktuellen Tabellendritten sind zwar gering, aber zumindest ein besseres Ergebnis als Anfang Oktober sollte drin sein.