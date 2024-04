Devils Ulm/Neu-Ulm verlieren die einzige Frau

Die Eishockey-Torhüterin verlässt den Verein. Auch drei Verteidiger gehen.

Beim Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm wird es auch zur kommenden Saison einen kleineren Umbruch geben. Neben den acht Zusagen gibt es nämlich auch Abgänge bei den Devils. Im Sturm werden Dominik Synek, Martin Podesva, Stefan Rodrigues, Julian Tischendorf, Michael Wirz und Joona Schneider weiterhin die Ulmer Trikots tragen. In der Verteidigung hat Felix Anwander und im Tor David Heckenberger längerfristig zugesagt.

Vor allem in der Defensive müssen die Devils aber ordentlich aufrüsten, denn mit Benedikt Stempfel, Robin Maag und Jon Jäger verlieren sie gleich drei Verteidiger. Stempfel will nach acht Jahren sportlich kürzertreten, bei Maag hat es vergangene Saison nach einer Verletzung kaum noch zu Einsätzen gereicht, und Jäger zieht es nach drei Jahren bei den Devils beruflich ins Ausland. Im Tor verabschiedet sich zudem die einzige Frau bei den Devils. Lilly Uhrmann wird zukünftig nicht mehr per Förderlizenz zum Kader gehören. Mit Justin Unger verlässt zudem ein Stürmer die Ulmer, der erst vergangene Saison aus Herford kam, sich aber nicht wirklich durchsetzen konnte.