Neu-Ulm

28.10.2023

Devils Ulm/Neu-Ulm werden unter Wert geschlagen

Was seine Schützlinge im ersten Viertel veranstalteten, das konnte Devils-Trainer Martin Jainz nicht gefallen. Foto: Roland Furthmair

Plus So viel schlechter waren die Devils Ulm/Neu-Ulm gegen Erding nicht und trotzdem verlieren sie klar.

Von Marc Sayle Artikel anhören Shape

Das Endergebnis von 1:5 (0:4/0:0/1:1) liest sich deutlich. Aber das Spiel der Eishockey-Bayernliga zwischen dem VfE Ulm/Neu-Ulm und der Spitzenmannschaft TSV Erding war enger, als es das Resultat aussagt.

Die Ulmer starteten gut und spielten zunächst auf Augenhöhe mit dem klaren Favoriten. Allerdings fehlte wieder einmal die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Während die Devils beste Gelegenheiten nicht nutzten, demonstrierten die Erdinger Gladiators bei ihrem ersten Überzahlspiel nach fünf Minuten, wie man es besser macht und gingen prompt in Führung. „Wir hatten dann einen achtminütigen Aussetzer und der Gegner nutzte den eiskalt aus“, resümierte VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner nach der Partie. Erding erhöhte zunächst in Unterzahl (10.) und traf sieben Minuten später zum 0:3. Eine Sekunde vor Ablauf einer erneuten Strafzeit gegen die Devils fingen sie sich dann noch das vierte Gegentor ein (20.) und gingen bedient in die erste Drittelpause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen