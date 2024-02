Neu-Ulm

Devils Ulm/Neu-Ulm wollen den maximalen Erfolg

Plus Die Eishockey-Devils spielen in den Pre-Play-offs gegen Landsberg. Trainer Martin Jainz spricht über die Chancen und darüber, was seine Mannschaft unbedingt vermeiden muss.

Der Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm tritt in den Pre-Play-offs gegen den HC Landsberg an. Wer zwei der maximal drei Partien gewonnen hat, tritt in den eigentlichen Play-offs gegen den haushohen Favoriten TSV Erding an und hat damit den Klassenerhalt in trockenen Tüchern. Der Verlierer muss sich in der Abstiegsrunde mit sieben weiteren Teams messen, das Schlusslicht verabschiedet sich in die Landesliga. Am Freitag um 20 Uhr treten die Devils zunächst in Landsberg an, im zweiten Spiel der Serie könnte am Sonntag (18 Uhr) das Neu-Ulmer Eisstadion erstmals in dieser Saison ausverkauft sein. Wer also auf Nummer sichergehen will, der sollte sich online im Vorverkauf seine Tickets sichern. Ein eventuelles drittes Duell würde dann am kommenden Dienstag (20 Uhr) in Landsberg ausgetragen.

Die Ulmer haben die vier bisherigen Partien dieser Saison – darunter auch zwei Freundschaftsspiele – gegen die Landsberger Riverkings verloren, jetzt wollen sie den Bock umstoßen. Wir haben vor den Duellen in den Pre-Play-offs mit Devils-Trainer Martin Jainz gesprochen.

