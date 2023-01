Neu-Ulm

Die Devils Ulm/Neu-Ulm bedanken sich beim Primus

Plus Für die Eishockeyspieler endet gegen Miesbach eine Negativserie.

Nach zuvor fünf Niederlagen am Stück gewann der VfE Ulm/Neu-Ulm mal wieder ein Eishockeyspiel - ausgerechnet gegen den souveränen Tabellenführer TEV Miesbach siegten die Devils mit 3:2 (1:1/1:0/1:1). Der Bayernliga-Primus musste allerdings mit einem Rumpfteam von elf Feldspielern und zwei Torhütern auskommen,darunter waren auch drei Debütanten aus der U20. Der Ulmer Trainer Martin Jainz sagte in der Pressekonferenz in Richtung des Gegners: „Ohne 13 Stammspieler könnten wir wahrscheinlich gar nicht spielen. Danke, dass ihr trotzdem gekommen seid.“

