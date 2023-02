Die Devils Ulm/Neu-Ulm feiern zumindest einen Punkt

Plus Dominik Synek sichert seiner Mannschaft mit zwei späten Toren die Verlängerung gegen Schongau.

Der VfE Ulm/Neu-Ulm verlor zwar sein Heimspiel in der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Oberliga gegen die EA Schongau mit 3:4 nach Verlängerung, aber die Mannschaft bewies dabei eine tolle Moral. Fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit schien die Partie vor 550 Zuschauerinnen und Zuschauern bei einem 1:3-Rückstand der Devils eigentlich entschieden.