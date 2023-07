Neu-Ulm

Die Devils Ulm/Neu-Ulm können es auch auf Rollen

Damit hatten sie nicht gerechnet, entsprechend feierten die Devils den dritten Platz bei der deutschen Meisterschaft im Inlinehockey. Foto: Markus Will

Plus Gastgeber belegt überraschend Platz drei bei der deutschen Meisterschaft im Inlinehockey. Zwischendurch musste die Feuerwehr anrücken, hinterher gab es Komplimente.

Bei den deutschen Meisterschaften im Inlinehockey schafften der VfE Ulm/Neu-Ulm als Gastgeber mit dem dritten Platz eine faustdicke Überraschung.

Zunächst sah es gar nicht danach aus, denn das erste Spiel verloren die Devils gegen die Berlin Buffalos nach einer 2:0-Führung mit 3:6. „Wir haben uns nach einer 2:0-Führung zu sicher gefühlt“, analysierte Patrick Meißner, Geschäftsführer der Devils und selbst Spieler bei dieser Meisterschaft. In den folgenden Partien legten die Ulmer dann ihr Hauptaugenmerk auf die Defensive und lauerten mit ihren schnellen Stürmern auf Konter. Diese Taktik ging voll auf, denn gegen die Miners Oberhausen gewannen sie mit 5:0 und gegen die Düsseldorfer Rhein Rollers mit 5:2. Damit standen die Devils aufgrund ihrer guten Tordifferenz schon vor einer unfreiwilligen Unterbrechung des Turniers als Teilnehmer am Halbfinale fest. Wegen eines Defekts an einer Lampe und starker Rauchentwicklung musste die Feuerwehr anrücken, erst nach einer 90-minütigen Pause ging es weiter.

