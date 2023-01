Neu-Ulm

Die Devils Ulm/Neu-Ulm werden nichts verschenken

Plus Drei Auswärtsspiele warten vor der Meisterrunde noch auf die Eishockey-Devils.

Von Marc Sayle

Für den VfE Ulm/Neu-Ulm stehen in der regulären Saison der Eishockey-Bayernliga noch drei Auswärtspartien auf dem Programm, bevor es in die Meisterrunde geht. Am Freitag um 20 Uhr bestreiten die Devils das Nachholspiel beim Tabellenvorletzten EV Pegnitz, am Sonntag (18 Uhr) sind sie beim TSV Peißenberg zu Gast.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

