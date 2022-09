Neu-Ulm

12:00 Uhr

Die Mannschaft von Ratiopharm Ulm ist vollzählig

Lokal Beim Tipoff-Event der Ulmer Basketballer fehlt nur Yago Santos, aber jetzt hat auch der Brasilianer sein Visum und die verletzten Spieler sollen bald zurück kommen. Warum die Erwartungen trotzdem zunächst gedämpft sind.

Von Pit Meier

Es war fast ein wenig erstaunlich, dass die Profis von Ratiopharm Ulm mit Ausnahme eines Spielers dann doch alle auf der Bühne standen beim Tipoff-Event im Orange-Campus, mit dem der Basketball-Bundesligist alljährlich im Frühherbst mit geladenen Gästen den Beginn der neuen Saison feiert. Die höchst unrunde Vorbereitung war schließlich geprägt von Verletzungen und Problemen bei der Beschaffung der Visa, eine eingespielte Ulmer Mannschaft wird im ersten Spiel gegen Bayern in einer Woche und auch in den nächsten Partien nicht an den Start gehen. Sportdirektor Thorsten Leibenath gestand: „Ich habe nicht die allerhöchsten Erwartungen an das erste Saisondrittel und ich hoffe, dass unsere Fans ein bisschen Geduld haben.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

