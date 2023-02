Neu-Ulm

Die Neu-Ulmer Spartans sind auf Kurs

Auf und davon: Die Neu-Ulmer Footballer wollen der Konkurrenz in der Regionalliga enteilen und am Ende mindestens zu den besten drei Mannschaften der Liga gehören.

Plus Dieses Jahr spielen die Neu-Ulmer Footballer in der Regionalliga. Die Spartans habensich ambitionierte Ziele gesetzt – und hoffen auf baldige Rückkehr ihres Spielmachers.

Als die Geschichte der Neu-Ulm Spartans im Jahr 2012 begann, hatten die Verantwortlichen ein ambitioniertes Ziel: Sie wollten binnen drei Jahren den Aufstieg in die Regionalliga schaffen, möglichst noch weiter nach oben klettern. Bis in die zweithöchste nationale Spielklasse, die GFL2. Aufgestiegen sind sie damals tatsächlich recht schnell, dann aber im Sommer 2015 in den Play-offs zur zweiten Liga an den Gießen Golden Dragons gescheitert. Danach gab es einen großen Umbruch, einen sportlichen und strategischen Neuanfang. Und die Neu-Ulmer haben sich zurückgekämpft. In der kommenden Saison treten die Spartans erstmals seitdem wieder in der Regionalliga an, in knapp zwei Monaten fällt der Startschuss. Cheftrainer Daniel Koch sagt: „Wir kennen den Spielplan und wissen, wann es losgeht. Wir sind auf Kurs.“

