Die Spieler des VfE Ulm/Neu-Ulm sind wieder auf dem Eis

Lokal Das Testspiel in Trainingslagergewinnen die Devils zweistellig.

Der Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm hat erfolgreich sein Trainingslager in Pfronten absolviert, bei dem es wieder aufs Eis ging. Zum Abschluss gab es für die Devils im ersten Test einen souveränen 12:3 (4:2/2:1/6:0)- Sieg gegen den klassentieferen EV Pfronten.