Neu-Ulm

vor 32 Min.

Diesmal werden beim Final-Four im Tischtennis andere feiern

Plus Beim Final-Four spielen vier Pokalsieger der vergangenen fünf Jahre. Ausgerechnet der Titelverteidiger TTC Neu-Ulm fehlt, doch die Halle ist trotzdem ausverkauft.

Von Willi Baur

Eines steht vor der Endrunde zum deutschen Tischtennis-Pokal am Sonntag in der Ratiopharm-Arena schon vor dem ersten Aufschlag fest: Beim neunten sogenannten Final-Four in Folge an der Donau wird es keine erfolgreiche Titelverteidigung geben. Vielmehr ist der Turnierausgang offener denn je.

Schließlich stehen sich schon in den beiden Halbfinals ausnahmslos Pokal-Stammgäste gegenüber, nämlich mit Düsseldorf, Saarbrücken, Ochsenhausen und Grünwettersbach vier Cup-Sieger der vergangenen fünf Jahre. Nur einer fehlt: Vorjahresgewinner TTC Neu-Ulm. Der hat bekanntlich den Spielbetrieb auf nationaler Ebene eingestellt, den Pokalwettbewerb damit inklusive, und sich auf Europas Königsklasse konzentriert, die Champions League.

