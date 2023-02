Neu-Ulm

vor 49 Min.

Dimitrij Ovtcharov kann sich Zeit lassen

Dimitrij Ovtcharov kann in Jordanien viel Geld verdienen. In der Bundesliga plant der TTC Neu-Ulm ohnehin nicht mit ihm.

Plus Der TTC Neu-Ulm plant in der Bundesliga weiter nicht mit Dimitrij Ovtcharov. Dabei schwebt der Tischtennisverein in Abstiegsgefahr – zumindest theoretisch.

Von Willi Baur

Mindestens die Hälfte des Zwölferfelds muss in der Tischtennis-Bundesliga um den Klassenerhalt zittern. Darunter sind auch die beiden Teams, die sich am Sonntag um 15 Uhr in Pfaffenhofen treffen: Der Tabellensiebte TTC Neu-Ulm und der Neunte Schwalbe Bergneustadt, der sich zuletzt mit seinem Erfolg über Grünwettersbach bis auf zwei Punkte an die Gastgeber herangearbeitet hat.

