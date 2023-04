Neu-Ulm

26.04.2023

Ein Spieler von Ratiopharm Ulm findet den Weg aus der Krise

Plus Es ist eine basketballerische Binsenweisheit und Karim Jallow bestätigt sie beim Spiel zwischen Ulm und Oldenburg: Wer sich hinten rein hängt, bei dem klappt es auch vorne.

Von Pit Meier

Es gibt im Basketball ein paar Binsenweisheiten. Eine davon lautet: Spiele gewinnt man im Angriff, Meisterschaften in der Verteidigung. Eine andere: Wer sich hinten rein hängt, bei dem klappt es zwangsläufig auch vorne. Da ist wirklich was dran. Den Beweis dafür lieferte Karim Jallow beim 97:84-Sieg von Ratiopharm Ulm gegen Oldenburg ab.

Der Nationalspieler hatte zuvor gekriselt: Ein Punkt in der Bundesliga gegen Chemnitz und sechs Zähler gegen Braunschweig, zwei Punkte im Eurocup gegen Ankara, im Achtelfinalspiel dieses Wettbewerbs gegen Podgorica war Jallow in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr eingesetzt worden. Gegen Oldenburg beorderte der Ulmer Trainer Anton Gavel ihn in die Startformation und zwar mit einem Spezialauftrag: Jallow sollte den gegnerischen Starspieler DeWayne Russell an die Kette legen. Hinterher befand Gavel: „Er hat sich für diese Aufgabe aufgeopfert.“ Ein Mann wie Russell lässt sich natürlich nicht komplett neutralisieren, 20 Punkte und elf Korbvorlagen gingen trotzdem auf das Konto des besten Werfers der Basketball-Bundesliga. Aber dass Russell dieses Spiel komplett zu dem seinen machte, das ließ Jallow nicht zu. Und siehe da: Plötzlich klappte es auch vorne wieder. Elf Punkte und auch endlich wieder ein Dreier standen gegen Oldenburg für Jallow in der Statistik. Fazit: Binsenweisheit bestätigt.

