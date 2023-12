Eine gute Halbzeit reicht Ratiopharm Ulm

Plus Ulm feiert einen Pflichtsieg gegen Abstiegskandidat Heidelberg. Das Spiel beginnt mit einer Überraschung, die vielleicht auch ein Denkzettel ist.

Eine Halbzeit lang versprühte Ratiopharm Ulm am Freitag keinen vorweihnachtlichen Glanz. Aber dann steigerte sich der deutsche Meister und brachte gegen den Abstiegskandidaten Heidelberg einen 98:89-Pflichtsieg unter Dach und Fach.

Das Spiel begann mit einer personellen Überraschung, die vielleicht als Denkzettel zu werten ist: Auf der Position des Spielmachers startete bei den Ulmern Georginho und nicht wie sonst eigentlich immer Juan Nunez. Der hatte sich drei Tage vorher im Eurocup gegen die litauische Mannschaft Panevezys mit zwei technischen Fouls innerhalb von wenigen Sekunden selbst aus dem Spiel genommen und die Teamkollegen damit im Stich gelassen – in den ersten fünf Minuten der Partie gegen Heidelberg durfte sich der junge Spanier auf der Bank noch einmal Gedanken über diese Unbeherrschtheit machen.