Neu-Ulm

Es gibt den TTC Neu-Ulm noch

Der frühere Afrika-Meister Quadri Aruna aus Nigeria wird von Mitte November an für den TTC Neu-Ulm in der Champions-League aufschlagen. Foto: Imago/Then Chih Wey

Plus Aus den nationalen Wettbewerben haben sich die Tischtennisspieler des TTC Neu-Ulm verabschiedet, in der Champions-League spielen sie mit. Dafür wurde ein neuer Mann geholt.

Von Willi Baur

Auf nationaler Ebene ist es um den amtierenden deutschen Pokalsieger TTC Neu-Ulm nach dem freiwilligen Rückzug aus der Bundesliga still geworden, auf dem internationalen Tischtennis-Parkett aber will sich der Klub demnächst zurückmelden. Die zweite Gruppenphase der Champion-League steht an, mit lösbaren Aufgaben für das Trio um den Weltranglisten-Achten Dimitrij Ovtcharov.

Mitte November treffen die Neu-Ulmer auf den tschechischen Vertreter HB Ostrov und auf die polnische Spitzenmannschaft Darton Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Als topgesetztes Team der Gruppe B übrigens, wobei der TTC noch einmal von seinen Erfolgen in den vergangenen Jahren profitiert. Zuletzt war Trainer Dimitrij Mazunov mit seiner Mannschaft bekanntlich in einem bis zum letzten Ballwechsel dramatischen Halbfinale an Borussia Düsseldorf gescheitert, in der Saison zuvor kam im Viertelfinale das Aus.

