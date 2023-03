Fedor Zugic macht ein Riesenspiel für Ratiopharm Ulm

Plus Der junge Montenegriner spielt eine schwache Saison, aber im Eurocup gegen Ljubljana platzt bei ihm der Knoten.

Dass Ratiopharm Ulm auch rechnerisch die Play-offs im Basketball-Eurocup erreicht hat, das war aufgrund der anderen Ergebnisse einen Tag vorher schon klar. Dass für Ljubljana nach der Vorrunde Schluss ist, das war ebenso sicher. Das Spiel zwischen dem deutschen Bundesligisten und der slowenischen Mannschaft war somit von überschaubarer Bedeutung. Für die Ulmer geht es immerhin noch um einen Platz unter den Top-Vier in der Gruppe und damit das Heimrecht im Achtelfinale, dieses Ziel behalten sie nach dem 97:85-Sieg im Auge. Zudem nutzten ein paar Spieler auf beiden Seiten die Gelegenheit, um auf sich aufmerksam zu machen.