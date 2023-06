Neu-Ulm.

vor 16 Min.

Für den TTC Neu-Ulm endet die Lederhosen-Ära

Bodenständig und in bayerischer Tracht, so stellte sich der TTC Neu-Ulm vor vier Jahren in der Öffentlichkeit vor. Jetzt ist das Kapitel Bundesliga zwar beendet, aber mindestens ein Ziel hat der Verein noch. Foto: Willi Baur

Plus Vier Jahre lang hat der TTC Neu-Ulm in der Tischtennis-Bundesliga gespielt. Präsident Florian Ebner spricht über Erfolge, Probleme und die Gründe für die Abmeldung. Jetzt hat der Verein ein neues Ziel.

Von Willi Baur Artikel anhören Shape

Der Spielbetrieb beim ehemaligen Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm ruht, der Klubchef nicht. Florian Ebner plant vielmehr einen neuen Anlauf auf den Titel in der Champions-League. Sportlich wäre der TTC Neu-Ulm für den im Herbst beginnenden Wettbewerb qualifiziert und die aktuellen Statuten lassen derzeit noch einen Start in der Königsklasse auch ohne Verankerung in der nationalen Liga zu. Aus der hat Ebner sein Team bekanntlich zum Saisonende abgemeldet.

Der 65-Jährige Klubchef äußerte sich im Gespräch mit unserer Redaktion erstmals konkret zu den Gründen für seine Entscheidung: „Wir haben schlichtweg kapituliert, vor der Machtfülle des Düsseldorfer Managers Andreas Preuß und aufgrund der aus unserer Sicht gefühlt ungerechten Behandlung durch die Liga-Geschäftsführung.“ Rein sportlich gesehen habe es dazu keine Veranlassung gegeben. Selbst ohne Verstärkung wären die drei jungen Russen, die für den TTC Neu-Ulm zuletzt an der Platte standen, in der Liga konkurrenzfähig gewesen, meint der Ulmer Medienunternehmer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen