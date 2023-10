Neu-Ulm

15.10.2023

Für die Devils Ulm/Neu-Ulm wird Überzahl zum Nachteil

Plus Devils kommen gegen Königsbrunn unter die Räder und kassieren drei Gegentreffer bei numerischer Überlegenheit.

Im Saisoneröffnungsspiel der Eishockey-Bayernliga bekam der VfE Ulm/Neu-Ulm gegen den amtierenden Meister EHC Königsbrunn mit 4:11 (1:4/3:4/0:3) ziemlich auf die Mütze. Vor der Rekordkulisse von 1243 Zuschauern, davon etwa 250 aus Königsbrunn, mussten die Devils also im ersten Spiel gleich einen herben Dämpfer hinnehmen.

Dabei verlief der Start in die Partie für sie sehr vielversprechend, denn Daniel Bartuli schoss schon nach 76 Sekunden seine Mannschaft in Front und die Halle tobte. Die Gäste taten sich gegen die aggressiven Hausherren zu Beginn schwer, sie stellten sich aber im Verlauf der Partie besser auf sie ein und glichen nach zehn Minuten aus. Lediglich 32 Sekunden später gingen die Pinguine durch einen Treffer in Unterzahl sogar in Führung. Mit zwei weiteren Toren (16., 18.) stellen die Gäste schon im Anfangsdrittel die Weichen für einen Auswärtssieg.

