Neu-Ulm/Fulda

18:00 Uhr

Ein Ballzauberer des TTC Neu-Ulm zieht dem Gegner den Zahn

Der Taiwanese Lin Yun-Ju (links mit Trainer Dimitrij Mazunov) feierte gegen Fulda zwei Einzelsiege. In der Champions-League bekommt er eine Pause.

Plus Der TTC Neu-Ulm gewinnt in der Tischtennis-Bundesliga und reist jetzt in anderer Besetzung zum Spiel der Champions-League nach Lissabon. Dort wird ein Ukrainer debütieren.

Von Willi Baur

Nach seinem 3:1-Erfolg beim TTC Fulda-Maberzell mischt der TTC Neu-Ulm weiter an der Tabellenspitze der Tischtennis-Bundesliga mit. Am Mittwoch (19 Uhr) folgt in der Champions-League das Gastspiel bei Sporting Lissabon.

