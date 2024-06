Fußball-Bezirksliga: Zwei Männer in Torlaune

Dominik Trautmann trifft dreimal für Langenau, Hakan Güngör sogar siebenmal für Türkspor Neu-Ulm II. Um diese Mannschaft gibt es Gerüchte.

In der Fußball-Bezirksliga war am Samstag nur ein Rumpfprogramm möglich, trotzdem sind sämtliche Entscheidungen gefallen: Weil es keinen Absteiger aus der Landesliga gibt, steigen aus der Bezirksliga nur vier Vereine ab. Weil am Samstag der SV Asselfingen (1:3 gegen den SC Staig) und der TSV Bermaringen (1:4 gegen den TSV Blaustein) ihre Heimspiele verloren haben, bleibt der FV Asch/Sonderbuch, dessen Partie in Kettershausen abgesagt wurde, im lokalen Oberhaus. Asselfingen und Bermaringen steigen neben dem TSV Kettershausen/Bebenhausen und der TSG Söflingen ab. Nachdem sich hartnäckig Gerüchte über einen Rückzug von Türkspor Neu-Ulm II halten, bleibt für Asselfingen noch eine kleine Chance. Asselfingen würde in diesem Fall als bester Absteiger nachrücken. Staffelleiter Günter Stucke dämpft aber die Asselfinger Hoffnungen: „Türkspor hat am Freitag für die neue Saison gemeldet. Wir wissen aber natürlich nicht, was bis zum 30. Juni noch passiert.“

Türkgücü Ulm ist Meister und steigt auf

Einen Einfluss auf die Titelvergabe hätte ein Rückzug von Türkspor nicht. „Türkspor hat alle Spiele ausgetragen. Es gäbe keinen Grund, diese Resultate aus der Wertung zu nehmen“, stellt der Staffelleiter klar. Türkgücü Ulm, dessen Spiel in Offenhausen ebenso nicht stattfinden konnte wie das Spiel von Verfolger TSV Neu-Ulm bei der SGM Aufheim/Holzschwang, steigt also definitiv auf. Die drei abgesagten Partien sollen aller Voraussicht nach am kommenden Dienstag nachgeholt werden.

Türkspor Neu-Ulm II – TSG Söflingen 8:3 (4:2). Türkspor verteidigte gewohnt schwach und geriet gegen das Schlusslicht erst einmal in Rückstand. Pablo Rupp traf für die TSG (7.). Allerdings konnten die Gäste der bärenstarken Offensive der Türken nur wenig entgegensetzen. So gelangen Torjäger Hakan Güngör bemerkenswerte sieben Treffer, inklusive eines doppelten Hattricks (19., 22., 29., 40., 49., 54., 68.). Kubilay Yesilöz (86.) war für den Schlusspunkt verantwortlich. Für Söflingen betrieben Sebastian Gawehn (39.) und Hannes Häge (77.) noch etwas Kosmetik.

TSV Bermaringen – TSV Blaustein 1:4 (1:2). Patrick Erhardt (7.) mit einem verwandelten Elfer und Vedin Bektic (14.) machten früh den Matchplan der Älbler zunichte. Alexander Peter (25.) brachte die Gastgeber zwar wieder heran, Blaustein nutzte nach der Pause aber seine Konterchancen. Max Schmid (68.) und Bernardo Cruz (90.) schossen Bermaringen in die Kreisliga.

SV Jungingen – TSV Langenau 1:3 (1:0). Florian Holoch traf zunächst für Jungingen (6.). Langenau tat sich danach schwer, kam aber mit einem furiosen Finale doch noch zum Sieg. Dominik Trautmann verabschiedete sich mit einem lupenreinen Hattrick (80., 94., 96./FE.) in den Fußballer-Ruhestand.

SV Asselfingen – SC Staig 1:3 (0:2). Staig dampfte mit dem frühen Tor von Finn Annabring die Asselfinger Hoffnungen ein (10.). Die Älbler wehrten sich danach zwar tapfer, wurden von Moritz Karletshofer aber direkt nach der Pause wieder kalt erwischt (49.). Asselfingen wirkte geschockt, kam jedoch durch Gabriel Friedrich trotzdem zum Anschluss (67.). Silvan Laib traf postwendend auf der Gegenseite und entschied das Spiel endgültig (69.).