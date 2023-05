Neu-Ulm

Fußballhelden des TSV Neu-Ulm feiern ein Wiedersehen

Plus Vor 50 Jahren schaffte eine Mannschaft des TSV Neu-Ulm den Aufstieg in die damalige dritte Liga. Die Übergabe des Meisterwimpels fiel seinerzeit aus.

Es war eine Mannschaft, die Geschichte schrieb. 1973 gewannen die Fußballer des TSV Neu-Ulm die Meisterschaft in der 2. Amateurliga und schafften zum ersten und einzigen Mal in der Vereinsgeschichte den Aufstieg ins württembergische Amateur-Oberhaus, also in die damals dritthöchste Liga im deutschen Fußball nach der Bundesliga und Regionalliga Süd. Zum Bezirksligaspiel des TSV Neu-Ulm gegen den SV Offenhausen trifft sich 50 Jahre danach die Meistermannschaft am kommenden Sonntag im Stadion am Muthenhölzle. Organisator Winfried Vogler freut sich über die positiven Rückmeldungen und die vielen Zusagen.

Kapitän Heinz Rösch erinnert sich an das Saisonfinale am 2. Juni 1973: „Nach zweimaligem verpassten Aufstieg als Vizemeister waren wir einfach an der Reihe.“ Auf dem Ausweichplatz im Offenhauser Gries feierten die Weiß-Blauen vor 1200 Zuschauern und Zuschauerinnen einen 7:2-Kantersieg gegen den FC Eislingen. Zwei Wochen zuvor wurde mit dem 2:1-Erfolg gegen den Titelrivalen VfL Kirchheim vor der Rekordkulisse von 2000 Besuchern und Besucherinnen der Grundstein gelegt. Bürgermeister Heinrich Metzger, TSV-Vorsitzender Alfred Hauf und Stadtrat Hans Schiele gehörten zu den ersten Gratulanten. „Ein neues Kapitel Neu-Ulmer Fußballgeschichte ist aufgeschlagen“, sagte Metzger und sicherte dem Verein Unterstützung zu. Die neue Sportanlage und das ebenfalls neue Sportheim im Muthenhölzle wurde mit dem Erfolg würdig eingeweiht und die ursprünglich gar nicht geplante Tribüne kurzfristig gebaut.

