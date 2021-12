Neu-Ulm

vor 1 Min.

Geisterspiele in der Ratiopharm-Arena: Das sagen Basketballer und Volleyballer

So ein Bild ist auf absehbare Zeit nicht vorstellbar. Es gibt wieder "Geisterspiele" in die Ratiopharm-Arena.

Plus Der Profisport in Bayern muss wieder mit "Geisterspielen" leben. Zuschauer sind auch in der Ratiopharm-Arena nicht erlaubt. Was Basketballer und Volleyballer dazu sagen.

Von Stephan Schöttl

„Ich habe ein Déjà-vu“, sagt Andreas Oettel, Geschäftsführer bei den Basketballern von Ratiopharm Ulm. Schon ab dem Wochenende wird es in Bayern bis auf Weiteres nur noch „Geisterspiele“ im Profisport geben. Die Zuschauerränge bleiben leer – als eine Verschärfung der Corona-Regeln, die Ministerpräsident Markus Söder am Freitag bekannt gegeben hat. Oettel sagt weiter: „Nachdem wir zum Saisonstart einen Hauch von Normalität gespürt hatten, ist das jetzt besonders bitter für Fans, Partner und Sponsoren, Spieler, Coaches, den ganzen Klub.“

