Halloween-Spiel bei den Devils Um/Neu-Ulm

Halloween-Spiel mit der entsprechenden Atmosphäre bei den Devils Ulm/Neu-Ulm: Der Eishockey-Bayernligist empfängt am Freitagabend (20 Uhr) den Aufsteiger EV Pegnitz, am Sonntag (17.30 Uhr) sind die Devils dann im Derby beim ESC Kempten zu Gast.

Für das Freitagsspiel haben sich die Ulmer etwas einfallen lassen: Alle Besucherinnen und Besucher, die verkleidet erscheinen, dürfen zum halben Preis rein. Zudem wird eine Teufels-Bowle ausgeschenkt und es gibt Überraschungen für die Kinder. Als Wiedergutmachung für die 1:10-Klatsche in Königsbrunn sind diese Aktionen nicht gedacht. Die Mannschaft soll sich vielmehr auf dem Eis rehabilitieren. Geschäftsführer Patrick Meißner gibt das Ziel vor: „Sechs Punkte am Wochenende, dann spricht keiner mehr über das Spiel gegen Königsbrunn.“

Gegen Pegnitz, das bisher nur zwei Punkte aus sechs Spielen ergattert hat, ist ein Sieg sowieso Pflicht. Anders sieht es am Sonntag in Kempten aus. Das Team wird von den eigenen Fans zwar nicht mehr so stark wie vergangene Saison eingestuft, aber der Tabellenachte geht trotzdem favorisiert in die Partie. Meißner sagt trotzdem: „Es wäre mal wieder Zeit für Punkte gegen Kempten.“

Devils-Trainer Martin Jainz hat personell die Qual der Wahl. Sogar Robin Maag, der sechs Wochen wegen einer Schulter-OP pausieren musste, winkt ein Einsatz von Anfang an.