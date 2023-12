Neu-Ulm/Illertissen

Der Budenzauber ist verflogen

Plus Der Winter ist inzwischen eine schwierige Zeit für Menschen, die es nur schlecht ohne (Amateur-) Fußball aushalten. Im Sommer wird ihnen wieder etwas weg genommen.

Hallenfußball war vor einigen Jahren schwer angesagt, die Zuschauer und Zuschauerinnen strömten zu den Turnieren, die Kommentatoren sprachen vom Budenzauber. Der Hype ist vorbei. Gründe dafür dürfte es mehrere geben. Die Verbände fördern die eher ungeliebte Spielform Futsal, viele Spieler, vor allem aber ihre Frauen und Freundinnen, halten es im Winter ganz gut auch einmal ein paar Wochen ohne Fußball aus, hinzu kommt die Verletzungsgefahr in der Halle. Wer im Bezirk im Winter Fußball schauen will, der hat jedenfalls nicht mehr viel Auswahl.

Die einst traditionellen Veranstaltungen des FV Senden und des TV Wiblingen gibt es schon seit längerer Zeit nicht mehr. Das größte verbliebene Turnier für aktive Mannschaften ist das des TSV Blaustein vom 12. bis zum 14. Januar. Nach drei Jahren Zwangspause wird es am 20. und 21. Januar außerdem wieder einen U11-Eurocup in der Elchinger Brühlhalle geben. Auch ein paar kleinere Vereine schaffen es mit viel Engagement und trotz aller Probleme, Teilnehmerfelder auf die Beine zu stellen. Zum Beispiel der SV Grafertshofen, der am 14. Januar mehrere Vereine aus der Nachbarschaft in die Weißenhorner Dreifachhalle einlädt.

