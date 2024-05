Fußball und Dauerregen? Wer am Samstag nicht kann, muss am Sonntag kicken

Am Samstag sind im Amateurfußball die letzten Spiele angesetzt. Das Wetter droht den Terminplanern einen dicken Strich durch die Rechnung zu machen.

Dauerregen, Hochwassergefahr, nasse Plätze – es wachsen die Zweifel daran, dass das auf Samstag angesetzte Programm im Amateurfußball komplett durchgezogen werden kann. Das Problem: Es handelt sich um den letzten Spieltag der Saison, Nachholtermine gibt es also eigentlich keine mehr. Alle Partien, die am Samstag witterungsbedingt nicht stattfinden können, werden deswegen bereits am Sonntag um 15 Uhr neu angesetzt und wenn dann immer noch nichts geht, dann wird am Montag um 18 Uhr oder 18.30 Uhr gekickt.

Bezirksspielleiter Günther Stucke macht die Vereine vorsorglich darauf aufmerksam, dass nur die Schiedsrichter Spiele wegen schlechten Wetters oder schwieriger Platzverhältnisse absagen können. Wenn ein Verein auf gar keinen Fall mehr spielen will, wenn es für ihn sowieso um nichts mehr geht und wenn eine 0:3-Wertung deswegen zu verschmerzen ist, dann bleibt ihm höchstens noch die – wenig sportliche – Möglichkeit, das Spiel wegen Personalmangels abzusagen.

Von größeren Problemen im Bezirk war aber zumindest am Freitag noch nichts bekannt. Schlecht sieht es wohl beim SV Offenhausen aus, der das Heimrecht möglicherweise mit dem frisch gebackenen Meister Türkgücü Ulm tauschen wird. Türkspor Neu-Ulm spielt in der Landesliga auf Kunstrasen gegen die SSG Ulm.

