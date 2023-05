Neu-Ulm/Illertissen

18:00 Uhr

Sie machen einen Platz frei

Plus Weil der FV Senden und der FV Ay sich zusammen tun, gibt es nur zwei sportliche Absteiger aus der Fußball-Kreisliga A Iller. In anderen Klassen ist der Überlebenskampf härter.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Es gibt in dieser Saison eine Insel der Seligen im Fußball-Bezirk und das ist die Kreisliga A Iller. Aus der steigen sportlich nur zwei Mannschaften ab, einer von mehreren Gründen dafür ist die künftige Spielgemeinschaft zwischen dem FV Senden und dem FV Ay. In den meisten anderen Klassen ist der Überlebenskampf härter. Es muss schließlich nach und nach Platz geschaffen werden für etwa 30 Vereine aus dem Raum Ehingen, die zu Beginn der Saison 24/25 in den Spielbetrieb des Bezirks Donau/Iller integriert werden. Vieles ist wenige Spieltage vor dem Ende der Saison in Sachen Abstieg schon geklärt, manches ist noch offen. Wer verstehen will, wie es in den unteren Klassen funktioniert, der muss zunächst ziemlich weit nach oben schauen, weil alles von allem abhängt und einander bedingt. Der erste Blick sollte deswegen gerichtet werden auf die...

Verbandsliga: Von allen abstiegsgefährdeten Mannschaften würden nur zwei in die Staffel zwei der Landesliga geschickt: Dorfmerkingen und der SC Geislingen. Das bedeutet für die...

