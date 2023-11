Neu-Ulm

06:00 Uhr

Ist das die Abschiedstour des TTC Neu-Ulm durch Europa?

Plus Neu-Ulm spielt nicht mehr in der Tischtennis-Bundesliga, wohl aber in der Champions-League und schickt am Sonntag drei Topstars nach Pfaffenhofen. Gleichzeitig entscheidet der Verband, ob so etwas künftig noch möglich ist.

Mit dem Gastspiel beim tschechischen Vertreter HB Ostrov startet der ehemalige Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm am Donnerstag (18 Uhr) in die Gruppenphase der Champions-League (18 Uhr). Im Rückspiel am Sonntag (19 Uhr) in Pfaffenhofen sollen drei Topstars an die Platten gehen: Dimitrij Ovtcharov, Lin Yun-Jun und Truls Moregard.

Beginnt im mittelböhmischen 6600-Einwohner-Städtchen Brod die Abschiedstour des TTC durch Tischtennis-Europa? Womöglich schon. Die Entscheidung fällt am Wochenende bei einer Tagung des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) in Frankfurt. Einem Antrag der noch amtierenden Präsidentin Claudia Herweg zufolge sollen Mannschaften, die nicht in der Bundesliga spielen, künftig von europäischen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Der Ausgang ist offen. „Der DTTB muss bisher nur unsere Meldung per Fax an den europäischen Verband weiterleiten“, sagt dazu TTC-Chef Florian Ebner. Mehr Arbeit habe die Geschäftsstelle nicht. „Wir nehmen auch niemandem einen Platz weg“, stellt der Klubchef ferner fest und fragt sich: „Wen stören wir also?“ Konkurrent Borussia Düsseldorf vielleicht, heißt die unausgesprochene Antwort. Das könnte freilich schon reichen.

