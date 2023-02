Neu-Ulm/Königsbrunn

Vor den Play-offs: Die Stärke der Devils Ulm/Neu-Ulm ist das Kollektiv

Plus Die Devils treffen in den Play-offs der Eishockey-Bayernliga auf Königsbrunn. Die beiden Trainer Martin Jainz und Robert Linke sprechen im Interview über den besonderen Reiz dieser Serie und die Chancen ihrer Mannschaften.

Im Viertelfinale der Play-offs der Eishockey-Bayernliga bekommt es der VfE Ulm/Neu-Ulm mit dem EHC Königsbrunn zu tun. Damit treffen die Devils auch auf ihren ehemaligen Trainer Robert Linke, der jetzt in Königsbrunn das sportliche Kommando hat und das mit großem Erfolg. Die Vorrunde haben die Pinguine noch als Tabellenvierter abgeschlossen, wobei in dieser Phase der Saison noch viel experimentiert wurde. In der Meisterschaftsrunde leisteten sie sich dann lediglich eine Niederlage gegen Peißenberg und wurden Gruppenerster. Am Freitag (20 Uhr) spielen die Devils zunächst beim hohen Favoriten, am Sonntag um 18 Uhr erwarten sie Königsbrunn zum Rückspiel. Zwei Siege sind zum Weiterkommen nötig, sollte die Serie über die volle Distanz gehen, dann würde ein drittes Spiel wieder in Königsbrunn ausgetragen. Wir haben vorab mit dem Ulmer Trainer Martin Jainz und seinem Kollegen Robert Linke gesprochen.

