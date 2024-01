Neu-Ulm

18:00 Uhr

Kontrastprogramm für die Devils Ulm/Neu-Ulm

Gegen Geretsried haben die Devils Ulm/Neu-Ulm im letzten Spiel des alten Jahres acht Tore bejubelt. An diese Leistung wollen sie in den beiden Wochenend-Spielen anknüpfen.

Plus Im Eishockey zuerst gegen den Ersten und dann gegen den Letzten. Warum das Erreichen der Pre-Play-offs jetzt noch wichtiger ist.

Kontrastprogramm für den VfE Ulm/Neu-Ulm in der Eishockey-Bayernliga: Die Devils gastieren am Freitag (20 Uhr) beim Tabellenführer Erding und sie empfangen am Sonntag (18 Uhr) das Schlusslicht Pfaffenhofen.

Der TSV Erding ist in der Eishockey-Bayernliga das Maß aller Dinge. Die Mannschaft der Gladiators ist gespickt mit Spielern aus der DEL 2 und der Oberliga, ihr klares Ziel ist der Aufstieg in die Oberliga. Mit 144 Tore in 21 Spielen stellen die Erdinger den besten Sturm der Liga, sie kassierten lediglich 51 Gegentreffer und liegen mit 57 Punkten zehn Zähler vor dem Verfolger aus Peißenberg, der ein Spiel weniger ausgetragen hat. Nur zwei Niederlagen – beide gegen Miesbach – leisteten sich die Gladiators. Die Favoritenrolle ist also klar vergeben, dennoch sind die Devils nicht nur auf Schadensbegrenzung aus. Der Ulmer Geschäftsführer Patrick Meißner stellt fest: „Wir fahren nicht nach Erding und hoffen, dass es so glimpflich wie möglich ausgeht.“

