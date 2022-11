Neu-Ulm

Neu-Ulmer Tischtennis-Stars räumen in Asien ab

Dreimal jubelte Tomokazu Harimoto beim Turnier in Xinxiang nach Spielen gegen deutsche Profis. Der Japaner in Neu-Ulmer Diensten warf Patrick Franziska, Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov raus.

Plus Tomokazu Harimoto hat in China drei deutsche Spieler aus einem Turnier gekegelt,darunter Dimitrij Ovtcharov. Demnächst könnte der Japaner erstmals für Neu-Ulm spielen.

Für die vier Topstars des Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm hat sich die Teilnahme an zwei Turnieren in Asien gelohnt. Ihre Auftritte in der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao sowie in Xinxiang sicherten ihnen wertvolle Weltranglistenpunkte und respektable Preisgelder. Dem „Außendienst“ auf eigene Rechnung folgt jetzt ein prall gefüllter Terminkalender ihres Klubs. Schließlich tanzt der mit acht Spielern größte Kader aller europäischen Spitzenteams auf nicht weniger als vier Hochzeiten: Bundesliga, Pokal, Champions League und Europa Cup. Zunächst geht es in der Liga am Sonntag zum TTC Schwalbe Bergneustadt (14 Uhr).

