Neu-Ulm

01.02.2024

Nur die Fans von Aris Thessaloniki haben Freude an Ratiopharm Ulm

Plus Die vielen Fans von Aris Thessaloniki feiern friedlich ihre Mannschaft. Dagegen liefert Ratiopharm Ulm erneut eine gruselige Vorstellung ab.

Von Pit Meier

Das Duell zwischen Ratiopharm Ulm und Aris Thessaloniki war von der Polizei als Risikospiel eingestuft worden, entsprechend viele Sicherheitskräfte waren am Mittwochabend vor Ort. Passiert ist letztlich nichts. Hunderte der aus ganz Deutschland und der Heimat angereisten Fans der griechischen Mannschaft sorgten für Heimspielatmosphäre in der Ratiopharm-Arena, aber sie feuerten ihr Team absolut friedlich an. Freude an diesem Spiel hatte allerdings nur der Aris-Anhang. Die Ulmer dagegen lieferten ein paar Tage nach der Heimklatsche in der Bundesliga gegen Tübingen erneut eine gruselige Vorstellung ab. Nach der 66:86-Niederlage ist auch der direkte Vergleich mit Thessaloniki futsch und das Heimrecht im Achtelfinale des Basketball-Eurocups in höchster Gefahr.

Man muss natürlich erwähnen, dass bei Ulm Juan Nunez gefehlt hat. Die Rede war von Knieproblemen, der junge Spanier war immerhin als Zuschauer in der Halle. Wie lange Spieler ausfallen, dazu sagt man bei Ratiopharm Ulm bekanntlich höchst ungern etwas. Zur Erinnerung: Dakota Mathias soll sich eine leichte Fußverletzung zugezogen haben. Das war vor etwa sechs Wochen, gespielt hat er seitdem nicht mehr.

