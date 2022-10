Beim TSV Obenhausen schlägt es noch zu oft ein

Plus Obenhausen ist Letzter – aber die Tabelle spielt eine untergeordnete Rolle.

Auch nach dem Trainerwechsel vor fünf Wochen steht der TSV Obenhausen auf dem letzten Tabellenrang der Fußball-Bezirksliga. Punkte kamen seither nicht mehr dazu. Interims-Spielertrainer Dominik Zwatschek macht dennoch einen positiven Trend aus: „Unsere Punktausbeute stimmt zwar noch nicht, aber im Team bewegt sich was.“