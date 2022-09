Türkspor Neu-Ulm weiß jetzt: Jeder ist schlagbar

Den Klassenerhalt in der Bezirksliga kann der Trainer aber nicht versprechen. Denn der hängt auch vom Schicksal der ersten Mannschaft eine Etage höher ab.

Die zweite Mannschaft von Türkspor Neu-Ulm hat in der Fußball-Bezirksliga am vergangenen Sonntag mit einem 3:2-Sieg gegen den Titelkandidaten aus Langenau auf sich aufmerksam gemacht. Der Aufsteiger geht daher am Sonntag (15 Uhr) als leichter Favorit in das Spiel beim TSV Obenhausen.

Trainer Tolga Ciftci will von einer derartigen Konstellation freilich nicht viel wissen: „Obenhausen ist langjähriger Bezirksligist und weiß genau, worum es geht.“ Seine Mannschaft mache dagegen noch zu viele einfache Fehler. Als Beispiel führt er die 1:4-Niederlage gegen den SC Türkgücü Ulm an: „Dieses Spiel dürfen wir eigentlich nicht verlieren. Wir haben damals den Gegner selbst stark gemacht.“ Ciftci ordnet dieses Negativerlebnis in die Kategorie „Lehrgeld“ ein und attestiert seiner Truppe einen guten Lernfortschritt. Der Sieg gegen Langenau deutete das Potenzial seiner Kicker an. Ciftci stellt fest: „Wir können jeden in der Liga schlagen. Die Mannschaft weiß jetzt auch, dass sie dafür aber Gas geben muss.“

Vor dem Spiel in Obenhausen plagen ihn mittlere Personalsorgen. Ciftci vermisst einige Urlauber, Schichtarbeiter und sogar Hochzeiter. „Das zu kompensieren, ist mein Job“, erklärt er und verspricht eine dennoch schlagkräftige Mannschaft. „Wir werden in Obenhausen mit Respekt, aber ohne Angst antreten“, verspricht der pfeilschnelle Linksfuß. Eine Zusage in Sachen Klassenerhalt kann er allerdings nicht geben. Schließlich taumelt die erste Mannschaft gerade durch den Tabellenkeller der Landesliga, ein Durchmarsch nach unten in die Bezirksliga würde den Zwangsabstieg der zweiten Garnitur bedeuten. Ciftci hofft auf die baldige Rückkehr der schmerzlich vermissten Spieler: „Ich denke, dass sich die Lage verbessern wird.“

Beim TSV Obenhausen musste Trainer Manuel Hegen zuletzt auf die Säulen Dalibor Bratic und Moritz Schröter verzichten. Beide werden auch am Sonntag nicht zur Verfügung stehen. Hegen fordert daher: „Wir müssen wie beim Unentschieden in Offenhausen ab der 30. Minute unsere Mentalität auf den Platz kriegen und nicht wieder den Auftakt verpennen.“ Das Türkspor-Resultat der Vorwoche sollte Warnung genug sein. „Wir müssen körperlich präsent sein und dürfen Türkspor nicht spielen lassen“, gibt er als Marschrichtung vor.

Zeitgleich möchte sich am Sonntag der TSV Neu-Ulm im Topspiel gegen den SC Staig für die Niederlage der Vorwoche beim Srbija Ulm rehabilitieren. Der SV Offenhausen (in Blaustein) und der FC Burlafingen (in Langenau) stehen vor hohen Hürden. Für die SGM Aufheim/Holzschwang besteht im Heimspiel gegen den FC Neenstetten nach zuletzt zwei Siegen die Chance, die kleine Serie weiter auszubauen.