Tischtennis-Weltstars des TTC Neu-Ulm werden kaum gefordert

Der TTC Neu-Ulm gewinnt in der Champions-League dreimal glatt mit 3:0.Ein Spieler gibt dabei keinen einzigen Satz ab. Aber jetzt wird es spannender.

Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm steht wie unter anderem die beiden deutschen Vorjahresfinalisten Düsseldorf und Saarbrücken in der Gruppenphase der Champions-League. Die wird noch im Laufe des Herbstes in Dreiergruppen mit Hin- und Rückspielen ausgetragen und verspricht interessante Paarungen.

Spannendere fraglos als beim Qualifikationsturnier im siebenbürgischen Odorheiu Secuiesc. Hier ließ das Neu-Ulmer Weltklasse-Trio nichts anbrennen und feierte nach dem souveränen 3:0-Auftaktsieg am Mittwoch gegen Tschechiens Vertreter Ostrava am Donnerstag und Freitag zwei weitere Erfolge mit dem gleichen Ergebnis.

Deutlich mehr Mühe als gegen die Gastgeber hatten Ovtcharov und Co. allerdings gegen den italienischen Pokalsieger und Europacup-Vorjahressieger Apuania Carrara. Gegen den slowenischen Routinier Lubomir Pistej musste Neu-Ulms schwedischer Vizeweltmeister Truls Moregardh sogar in den in diesem Wettbewerb verkürzten Entscheidungssatz. „Da hat er endlich wieder aggressiv und mit Kopf gespielt“, konnte TTC-Coach Dimitrij Mazunov erleichtert feststellen. Zwischendurch freilich habe der Weltranglisten-Sechste nach starkem Beginn ziemlich den Faden verloren. „Offenbar hat ihn Pistej mit seinen Rede-Einlagen während des Matchs irritiert“, vermutete der Trainer.

Demgegenüber agierte der junge TTC-Taiwanese, der Weltranglisten-Siebte Lin Yun-Ju, gegen das Team aus der Toskana deutlich konzentrierter als noch an den Vortagen. Mehr als einige absolut sehenswerte Ballwechsel waren deswegen für den gebürtigen Rumänen Mihai Bobocica, früher in der Bundesliga für Grenzau aktiv, nicht zu holen.

In allen drei Spielen ohne Satzverlust blieb nur Neu-Ulms Routinier Dimitrij Ovtcharov. Der 34-jährige Olympia-Dritte, global momentan als Zehnter geführt, geriet auch gegen das 19-jährige italienische Nachwuchstalent Andrea Puppo nur ganz selten in Bedrängnis, profitierte dagegen oft von dessen Problemen bei den Aufschlägen des Deutschen. Und den einen oder anderen spektakulären Schlagabtausch für die Galerie gab es auch. „Dima ist nach seiner langen Verletzungspause nach wie vor noch nicht bei 100 Prozent“, befand sein Vornamensvetter Mazunov. Auch deswegen sei das Turnier für ihn wichtig gewesen: „Da tut jeder Sieg gut.“

TTC Neu-Ulm – CSS SZAK Odorheiu Secuiesc 3:0. Lin Yun-Ju - Gyorgy Szilard 3:0 (11:7, 11:8, 11:4); Dimitrij Ovtcharov - Sebastian Loso 3:0 (11:8, 11:6, 11:3); Truls Moregardh – Levente Sanduly 3:0 (11:5, 11:7, 11:4).

TTC Neu-Ulm – Apuania Carrara 3:0. Lin Yun-Ju – Mihai Bobocica 3:0 (11:6, 11:5, 11:7); Truls Moregardh – Lubomir Pistej 3:2 (11:6, 9:11, 12:10, 7:11, 6:4); Dimitrij Ovtcharov – Andrea Puppo 3:0 (11:6, 11:7, 11:5).