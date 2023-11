Ohne den TTC Neu-Ulm geht nicht mehr

Die beiden besten deutschen Mannschaften Düsseldorf und Saarbrücken sind im Januar beim Final-Four um den Tischtennis-Pokal dabei – und Ochsenhausen sorgt wenigstens für ein bisschen Lokalkolorit.

Der Titelverteidiger und Lokalmatador TTC Neu-Ulm hat sich bekanntlich aus den nationalen Wettbewerben zurückgezogen – das Teilnehmerfeld beim Final–Four-Turnier um den deutschen Tischtennis-Pokal am 7. Januar in der Ratiopharm-Arena ist das wahrscheinlich beste, das vor diesem Hintergrund noch möglich war.

Als letzte Mannschaft hat sich Ochsenhausen mit einem 3:0 gegen Grenzau für das Top-Four qualifiziert und damit wenigstens für ein bisschen Lokalkolorit bei diesem Turnier gesorgt. Vom oberschwäbischen Traditionsstandort nach Neu-Ulm sind es schließlich einfach nur etwas mehr als 40 Kilometer. Der Franzose Simon Gauzy, der Brasilianer Hugo Calderano und der Spanier Alvaro Robles nahmen aufseiten des TTC Ochsenhausen die Hürde Grenzau ohne Satzverlust – Favorit auf den Gewinn des Tischtennis-Pokals und damit die Nachfolge des TTC Neu-Ulm sind aber zwei andere Mannschaften.

Nämlich Borussia Düsseldorf und der FC Saarbrücken, die mit jeweils sechs Siegen aus sechs Partien und einem identischen Spielverhältnis von 18:14 die Tabelle der Bundesliga anführen. Im Viertelfinale des Pokals lieferten die beiden in dieser Saison bisher dominierenden Vereine weitere Machtdemonstrationen ab: Düsseldorf fertigte Bad Königshofen mit 3:0 ab und Saarbrücken den SV Werder Bremen ebenfalls mit 3:0. Als vierter Verein hat sich der ASV Grünwettersbach (3:0 gegen Mühlhausen) für das Final-Four qualifiziert.

Die Halbfinals werden am 7. Januar ab 11 Uhr in der Ratiopharm-Arena zeitgleich an zwei Tischen ausgetragen: Borussia Düsseldorf gegen Grünwettersbach und Saarbrücken gegen TTF Ochsenhausen. Das Endspiel um den deutschen Tischtennis-Pokal findet anschließend statt, und es wäre eine Überraschung, würden sich dann im Kampf um die Nachfolge des TTC Neu-Ulm nicht Düsseldorf und Saarbrücken gegenüberstehen. (pim)