Tischtennis: TTC Neu-Ulm gibt nur einen Satz ab

Lokal Souveräner Start in Champions-League, auch wenn ein Spieler mit einem Missgeschick hadert.

Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm ist am Mittwoch im rumänischen Ordorheiu Secuiesc mit einem nie gefährdeten 3:0-Erfolg über Tschechiens Vertreter TTC Ostrava in die Champions-League gestartet. Gegen das Team der Gastgeber sind die mit drei Weltklasse-Spielern angetretenen Neu-Ulmer am Donnerstagsabend ebenfalls hoch favorisiert. Die Entscheidung über den Gruppensieg im ersten Qualifikationsturnier dürfte erst am Freitag gegen das Trio aus dem italienischen Carrara fallen.

