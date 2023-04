Neu-Ulm

05.04.2023

Plötzlich spielt nur noch ein Brasilianer für Ratiopharm Ulm

Plus Bei der Ulmer Niederlage gegen die Bayern fehlt Yagos Landsmann Bruno Caboclo aus „persönlichen Gründen“. Das lässt viel Raum für Spekulationen.

Von Pit Meier

Bayern München kontrollierte das Auswärtsspiel der Basketball-Bundesliga gegen Ratiopharm Ulm von der ersten bis zur letzten Minute und gewann eher glanzlos mit 77:59. So weit, so normal. Ungewöhnlich war die verhaltene Stimmung in der mit 5750 Zuschauern und Zuschauerinnen fast ausverkauften Halle ausgerechnet in einer Partie gegen einen Gegner, dessen Namen bekanntlich weit stärker polarisiert als beispielsweise der des MBC oder der Academics Heidelberg. Ausgesprochen und unausgesprochen stand die Frage im Raum: Was ist los mit Bruno Caboclo und wo ist der lange Brasilianer?

Gespielt hat Caboclo jedenfalls nicht und in der Ratiopharm-Arena war er auch nicht. Die offizielle und erst spät verbreitete Information zu dieser Personalie bestand aus zwei dürren Worten: persönliche Gründe. So formulierte es der Ulmer Sportdirektor Thorsten Leibenath im Halbzeit-Interview mit Magenta-Sport und so antwortete Trainer Anton Gavel ziemlich schmallippig in der Pressekonferenz auf die Frage, wann der beste Ulmer Spieler zurückkommt – und ob er überhaupt zurückkommt. Persönliche Gründe sind keine gesundheitlichen Gründe, krank oder verletzt scheint Caboclo also nicht zu sein – im Gegensatz zu Karim Jallow, der wegen einer Erkältung fehlte. Was so auch kommuniziert wurde, während die Ulmer Geheimniskrämerei in Sachen Caboclo den Spekulationen Tür und Tor öffnet.

