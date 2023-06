Neu-Ulm

15.06.2023

Ratiopharm Ulm auf dem Weg zur ersten Meisterschaft

Plus In Spiel drei der Finalserie werden die Bonner regelrecht abgewatscht. Die Stimmung in der Halle war toll - aber sie war nicht durchgehend freundlich.

Es war kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, als Tuomas Iiasalo diese Haltung einnahm. Karim Jallow hatte soeben einen Dreier versenkt und weil er dabei von Finn Delaney gefoult worden war, durfte der Nationalspieler noch einen Bonus-Freiwurf nachlegen. Ratiopharm Ulm führte im dritten Finalspiel um die deutsche Basketball-Meisterschaft spätestens jetzt uneinholbar mit 57:30. Der Trainer der Telekom-Baskets Bonn verschränkte die Arme und bewegte sich während des restlichen Spiels gefühlt nicht mehr. Irgendwie wirkte der Finne sehr finnisch. Nach außen hin ungerührt schaute Iisalo zu, wie seine Mannschaft von den Ulmern mit 112:84 abgewatscht wurde. Drei Auszeiten hätte der Bonner Trainer in der zweiten Halbzeit nehmen können, er nahm keine einzige und begründete das hinterher so: „Ich hätte ja auch nur sagen können, dass wir besser verteidigen und besser rebounden sollen.“ Das hätte mit Sicherheit alles nichts genutzt gegen eine Ulmer Mannschaft, die das wahrscheinlich beste Spiel seit mehreren Jahren ablieferte und die jetzt am Freitag (20.30 Uhr) in der erneut längst ausverkauften Ratiopharm-Arena Matchball im Kampf um die deutsche Meisterschaft hat.

Ratiopharm Ulm schlägt Bonn

Vielleicht wird es dann noch lauter als bei Spiel drei der Serie, das genau genommen über weite Strecken gar nicht spannend war. Die beinahe 500 aus Bonn angereisten Fans trugen vorwiegend im ersten Viertel ihren Teil zur überragenden Stimmung bei. Nach diesem Spielabschnitt führte Ulm nur recht knapp mit 26:18, aber danach wurde es schnell ruhig im weißen Block. Die Ulmer gewannen das zweite Viertel mit 27:12 und dominierten auf dem Feld, ihre Anhänger dominierten akustisch. Es gab rauschenden Beifall für die eigenen Spieler, die zum Beispiel 18 Dreier versenkten und deren 28 Korbvorlagen Beleg für das hervorragende Mannschaftsspiel sind. Es gab außerdem gellende Pfiffe bei jeder Bonner Aktion, an der T. J. Shorts beteiligt war. Der wertvollste Spieler dieser Saison machte sich schon im ersten Viertel unbeliebt. Nach einem angeblichen Wischer über sein Gesicht entschieden die Schiris auf Foul gegen Juan Nunez, die Ulmer Fans witterten Schauspielerei. Mit diesmal nur elf Punkten, drei Rebounds und fünf Korbvorlagen gelang es Shorts jedenfalls ausnahmsweise einmal nicht, diesem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Das schaffte viel eher Karim Jallow mit seinen 24 Punkten, von denen er 13 von der Freiwurflinie machte – all das mit schönen Grüßen an Bundestrainer Gordon Herbert. Zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft wurde Jallow nämlich nicht eingeladen.

