Ratiopharm Ulm bleibt im ersten Heimspiel fast alles schuldig

Plus Bei der Ulmer Niederlage gegen Göttingen schwächeln beide Aufbauspieler. Zudem liefert ausgerechnet eine Mannschaft von Anton Gavel eine katastrophale Abwehrleistung ab.

Das Auftaktspiel gegen Bayern München hat noch wenige Erkenntnisse geliefert, die 84:93-Heimniederlage gegen biedere Göttinger dafür umso mehr. Die einzig positive: Es kann nur (viel) besser werden. Das muss es auch. Denn in dieser Verfassung ist Ratiopharm Ulm sicher kein Kandidat für die Play-offs in der Basketball-Bundesliga.