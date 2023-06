Neu-Ulm

03.06.2023

Ratiopharm Ulm blickt durch die orangene Brille

Josh Hawley zeigt es bei der Party mit den Fans an: Nach dem dritten Sieg gegen Bayern München geht der Weg von Ratiopharm Ulm in die Finalserie um die deutsche Meisterschaft. Foto: Imago/nordphoto/Hafner

Plus Die Basketballer schlagen die Bayern ein drittes Mal und stehen in der Finalserie. Diesmal war es allerdings knapp und ein bisschen Glück bei zwei Dreiern gehörte dazu.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Mehr als 6000 Augenpaare in der Ratiopharm-Arena verfolgten gebannt die Flugbahn des Balls. Abgefeuert hatte ihn Andreas Obst in der letzten Sekunde der Verlängerung, völlig frei stehend von jenseits der Dreierlinie und normalerweise trifft der Nationalspieler solche Würfe. Diesmal traf er ihn nicht. Der orangefarbene Leder prallte gegen den Ring, ein kurzes und kollektives Aufstöhnen der Erleichterung und dann ein langer und schier grenzenloser Jubel auf der Tribüne: Ratiopharm Ulm hat auch das dritte Halbfinalspiel gegen Bayern München mit 104:102 gewonnen und damit auf dem kürzestmöglichen Weg die Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft erreicht.

Ein paar Minuten zuvor hatten sie ebenfalls alle ganz genau hin geschaut, die meisten von ihnen allerdings mit umgekehrten Hoffnungen und Erwartungen. Zum Ende der regulären Spielzeit lag Ulm nämlich drei Punkte hinten und die letzten Sekunden tickten von der Uhr. Jemand musste die Verantwortung übernehmen, Brandon Paul tat es und netzte einen schwierigen Dreier über Freddie Gillespie hinweg zum 92:92 und damit zur Verlängerung ein. In der machte Bruno Caboclo die ersten sechs Punkte, beim 98:92 schien der Ulmer Finaleinzug perfekt zu sein. Aber irgendwie fanden die Bayern einen Weg zurück in dieses Spiel und dank eines taktischen Kniffs hätten sie es beinahe noch gewonnen: Nick Weiler-Babb knallt den Ball beim zweiten Freiwurf gegen den Ring und holt sich selbst den Offensiv-Rebound. Pass raus zu Obst und wenn der entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten getroffen hätte... Der Ulmer Trainer Anton Gavel merkte später an: „Ein freier Wurf für den besten Schützen in Europa.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen