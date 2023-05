Neu-Ulm

03.05.2023

Ratiopharm Ulm braucht gegen den MBC zwei Verlängerungen

Plus Dass die Ulmer das Offensivspektakel gegen den MBC gewinnen, das haben sie auch einer falschen Entscheidung ihres früheren Spielers John Bryant zu verdanken.

Es war das bisher größte Offensivspektakel der Saison in der Basketball-Bundesliga: Erst nach zwei Verlängerungen stand der 128:122-Erfolg von Ratiopharm Ulm gegen den Mitteldeutschen BC fest und es waren Winzigkeiten, die am Ende über Sieg oder Niederlage entschieden – etwa eine Szene drei Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit.

Beim Stand von 96:96 ging der in Ulm immer noch hoch verehrte und vor dem Spiel mit einem Jubelsturm begrüßte John Bryant an die Freiwurflinie. Ein oft bewährter taktischer Kniff in derartigen Situationen: Den ersten Freiwurf treffen, beim zweiten den Ball absichtlich an den Ring setzen. Die Uhr wird dann nicht angehalten, ein großer Teil der restlichen Zeit verstreicht beim Kampf um den Rebound und in den dann verbleibenden Augenblicken ist kein strukturierter Angriff des Gegners mehr möglich. Genau so hatte sich Ingo Freyer das auch vorgestellt, doch er drang nicht zu John Bryant durch. Hinterher sagte der MBC-Trainer: „Wir haben auf der Bank alles versucht, aber es war in der Halle wahrscheinlich zu laut.“ Der 2,11-Meter-Koloss aus Kalifornien versenkte jedenfalls beide Freiwürfe, es folgten natürlich die Ulmer Auszeit und der Einwurf in der Hälfte des MBC. Bruno Caboclo rettete seine Mannschaft schließlich ebenfalls von der Linie noch in die erste Zusatzschicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

