Neu-Ulm

13.04.2023

Ratiopharm Ulm feiert mit den Fans den Sieg im Eurocup

Plus Ulm zieht dank einer fulminanten zweiten Halbzeit ins Viertelfinale des Basketball-Eurocups ein und wird dafür gefeiert. Für die Entscheidung sorgt Brandon Paul mit sieben Punkten in 34 Sekunden.

Von Pit Meier

Die Ehrenrunde durch die mit 3700 Zuschauerinnen und Zuschauer besetzte Arena dauerte diesmal ein bisschen länger als sonst, vor allem Brandon Paul musste dabei immer wieder ein Päuschen einlegen. Für ein Autogramm, für ein Selfie. Wenn ein Kind ein technisches Problem mit dem Smartphone hatte, dann war der freundliche Amerikaner gerne behilflich. Auf das Konto von Paul gingen zuvor die entscheidenden Aktionen einer in Halbzeit zwei ganz starken Mannschaft von Ratiopharm Ulm, die mit einem 92:83-Sieg gegen Podgorica den Einzug ins Viertelfinale des Basketball-Eurocups schaffte.

Etwas mehr als fünf Minuten waren noch zu spielen, als Paul einen Dreier traf und weil er dabei gefoult worden war, durfte er auch noch einen Bonus-Freiwurf versenken. Den nächsten Dreier legte der erfahrene Amerikaner postwendend nach, sieben Punkte von Paul innerhalb von 34 Sekunden bedeuteten eine Ulmer 80:69-Führung und damit die Entscheidung in diesem Spiel. Die Basis für den Einzug ins Viertelfinale hatte der Bundesligist allerdings schon im dritten Viertel gelegt, das mit 26:9 an die Ulmer ging. Deren Trainer Anton Gavel formulierte es später so: „Als wir begonnen haben zu verteidigen, da hatten wir ein leichteres Leben.“

