Neu-Ulm

15.11.2023

Ratiopharm Ulm feiert Wiedersehen mit Brandon Paul

Plus Brandon Paul kommt mit Podgorica zurück nach Ulm. Vor dem Spiel wird er herzlich begrüßt, nach dem Spiel dürfte er wissen, dass er sich sportlich nicht verbessert hat.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Die Freude war vor dem Spiel auf beiden Seiten riesengroß, denn Brandon Paul war mit seiner neuen Mannschaft Podgorica zurück in die Ratiopharm-Arena gekommen. Also einer der Spieler, ohne den die Ulmer in der vergangenen Saison vermutlich nicht deutscher Meister im Basketball geworden wären. Der 32-jährige Amerikaner bekam nachträglich seinen Ring, es gab Umarmungen von den früheren Mannschaftskollegen und Paul musste tatsächlich ein paar Tränchen verdrücken. Hinterher freuten sich vor allem die Ulmer und zwar über einen 84:67-Sieg im Eurocup. Brandon Paul dürfte spätestens an diesem Abend klar geworden sein, dass er sich zumindest sportlich nicht verbessert hat.

Paul selbst erzielte an der Stätte des größten Triumphs seiner Karriere zwar die ersten Punkte, insgesamt traf er im ersten Viertel drei Dreier ohne Fehlversuch. Aber sehr viel mehr kam von ihm im weiteren Spielverlauf nicht mehr – auch deswegen, weil seine Mannschaftskameraden ihn nicht mehr wirkungsvoll in Szene setzen konnten. Die Ulmer ihrerseits dominierten die Partie nach einem 37:37-Halbzeitstand und sie hatten vor nur etwas mehr als 2700 Zuschauern und Zuschauerinnen hinten raus den viel längeren Atem. Beim Stand von 61:57 war acht Minuten vor dem Ende der Deckel noch nicht drauf, aber dann gelang dem deutschen Meister ein entscheidender 14:0-Lauf zum 75:57, zu dem Karim Jallow acht Punkte beisteuerte. Der Ulmer Trainer Anton Gavel lobte hinterher: „Wir haben im zweiten Durchgang in der Defensive eine Schippe drauf gelegt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen