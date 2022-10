Neu-Ulm

30.10.2022

Ratiopharm Ulm gewinnt das erste Bundesligaspiel

Plus Yago Santos macht ein starkes Spiel für die Ulmer - bei denen passt in der zweiten Halbzeit auch die Verteidigung

Feixend lief Yago Santos an der Bande entlang zurück in die eigene Spielhälfte, nachdem er gerade einen Dreier zur 69:62-Führung für seine Mannschaft getroffen hatte und im weiteren Verlauf des Spiels bekam der kleine Brasilianer das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Der Druck war groß gewesen besonders auf ihn, aber auch auf die ganze Mannschaft von Ratiopharm Ulm nach dem Fehlstart in die Saison. Mit dem 88:73-Sieg gegen Bayreuth haben die Ulmer erstmals bewiesen, dass sie in der Bundesliga Spiele gewinnen können und Santos hat bei dieser Gelegenheit gezeigt, dass der Pointguard der Nationalmannschaft der Basketball-Nation Brasilien eben doch ganz gut Basketball spielen kann.

