Ratiopharm Ulm schlägt Braunschweig zum Jahresabschluss

Plus In erster Linie war das Spiel gegen Schlusslicht Braunschweig harte Arbeit.Zwei Ulmer Spieler verhindern im Schlussviertel eine unliebsame Überraschung.

Presseabteilungen von Profivereinen neigen von Haus aus zu Euphorieausbrüchen. Das eigene Produkt soll ja schließlich verkauft werden. Und so jauchzten die Öffentlichkeitsschaffenden von Ratiopharm Ulm nach dem 95:87-Heimsieg gegen Braunschweig in den sozialen Medien: „Was für ein Jahresabschluss.“ Man könnte es natürlich auch nüchtern formulieren: Ulm war ein bisschen besser als das Schlusslicht der Basketball-Bundesliga.