Neu-Ulm

09.03.2023

Ratiopharm Ulm verliert gegen Mannschaft aus der Ukraine

Die Spieler von Prometey Slobozhanske demonstrierten Nationalstolz mit Handtüchern in den Farben der ukrainischen Fahne.

Plus Prometey Slobozhanske gewinnt gegen die Ulmer, die zu wenige ihrer vielen Dreier treffen.

Von Pit Meier

Ratiopharm Ulm wirft gerne und vor allem oft von draußen, in der Basketball-Bundesliga und im Eurocup. Wenn die Dreier sitzen, dann sind sie ja auch ein probates Mittel. Wenn nicht, dann verliert man eben so ein Spiel wie das gegen die ukrainische Mannschaft Prometey Slobozhanske. Am Ende hieß es vor der stattlichen Kulisse von 4700 Besucherinnen und Besuchern 78:83, die Qualifikation für die Play-offs im Eurocup hat Ulm damit rechnerisch noch nicht sicher.

